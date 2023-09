Zaupanje vlagateljev v nemško gospodarstvo septembra nepričakovano navzgor

Berlin, 12. septembra - Indeks zaupanja vlagateljev v nemško gospodarstvo, ki ga izračunava nemški Center za evropske gospodarske raziskave (ZEW), se je septembra nepričakovano zvišal in dosegel najvišjo vrednost v zadnjih treh mesecih. Na to so med drugim vplivale ocene, da so obrestne mere v območju evra in ZDA dosegle najvišje ravni.