V Frankfurtu trojica razstav pred častnim gostovanjem Slovenije na knjižnem sejmu

Frankfurt, 14. septembra - Pred gostovanjem Slovenije kot častne gostje na frankfurtskem knjižnem sejmu bodo v Frankfurtu odprli več razstav, ki bodo nemškemu občinstvu približale Slovenijo, njeno kulturo in zgodovino. Kot prvo bodo danes odprli razstavo France Prešeren in slovenska romantika, sledili bosta postavitev o Almi Karlin in razstava Halo! Kje si?.