NSi opozarja na zaskrbljujoče stanje javnih financ

Ljubljana, 12. septembra - V NSi so pripravili zahtevo za sklic nujne seje komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bi obravnavali "zaskrbljujoče stanje slovenskih javnih financ". Kot je v današnji izjavi dejal poslanec stranke in predsednik komisije Jernej Vrtovec, posebej izpostavljajo nedavno oceno rasti BDP, visok proračunski primanjkljaj in nove davke.