Številna nemška podjetja ne omogočajo očetovskega dopusta

Berlin, 16. septembra - Številna podjetja v Nemčiji očetom po rojstvu otroka ne omogočajo koriščenja posebnega dopusta, čeprav jim nemška zakonodaja to omogoča, je pokazala raziskava, ki jo je ta teden objavilo nemško ministrstvo za družino. To se namreč zavzema za uvedbo dvotedenskega plačanega dopusta za oba starša, kar so že vključili tudi v nov zakon.