Poziv ribičem in sektorju akvakulture k oddaji vlog za oceno škode po ujmah

Ljubljana, 12. septembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabi izvajalce ribiškega upravljanja in subjekte v sektorju akvakulture, ki so avgusta utrpela škodo zaradi poplav in plazov, k oddaji obrazca za popis škode. Rok za oddajo je 21. september, so danes sporočili z ministrstva.