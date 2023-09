Pionirski dom v drugo sezono Pionirskega teatra z novo vodjo Stašo Prah

Ljubljana, 12. septembra - Pionirski teater, ki so ga v Pionirskem domu ustanovili lani, začenja ta mesec z novo sezono. Teater, ki ga oblikujejo svobodni ustvarjalci, bo v drugi sezoni zaživel pod umetniškim vodstvom dramaturginje Staše Prah, so sporočili iz Pionirskega doma. Obenem so k sodelovanju povabili samostojne ustvarjalce in nevladne organizacije.