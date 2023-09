Ministrstvo sprejelo program cepljenja za letošnje leto

Ljubljana, 24. septembra - Ministrstvo za zdravje je nedavno sprejelo pravilnik o določitvi programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2023. V programu so upoštevali večino predlogov NIJZ, med drugim so dodatnima generacijama zagotovili cepljenje proti HPV, ob tem pa so cepljenje proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju premaknili iz 3. v 2. razred osnovne šole.