Predvidoma bo znana Umarjeva jesenska napoved

Ljubljana, 13. septembra - Vlada se bo danes po napovedih seznanila z jesensko napovedjo gospodarskih gibanj Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Ta je v začetku marca državi za letos napovedal 1,8-odstotno gospodarsko rast, za prihodnje leto pa 2,5-odstotno. Negotovosti za rast so ob inflaciji in precej nižji oceni lanskega BDP okrepile vremenske ujme.