Ljubljana, 12. septembra - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanske borzi so se dopoldne v povprečju malenkost zvišali, indeks SBI TOP je bil ob 11.30 0,03 odstotka nad izhodiščem. Dražijo se delnice Petrola in Zavarovalnice Triglav, cenijo delnice Krke, ki so najprometnejše, in NLB.