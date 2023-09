Po prenovljenem tiru med Brezovico in Borovnico stekel promet

Brezovica, 12. septembra - Po prenovljenem desnem železniškem tiru med Brezovico in Borovnico je stekel promet, potem ko so v nedeljo zaključili z deli. Še vedno pa poteka obnova železniške postaje Borovnica, ki bo predvidoma končana ta mesec, so danes sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo.