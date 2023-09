Na celjskem sejmišču se začenja 55. Mos

Celje, 13. septembra - Na celjskem sejmišču se bo danes začel 55. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti (Mos), ki bo potekal do nedelje. Odprl ga bo gospodarski minister Matjaž Han, tokrat pa bo v znamenju zelenega prehoda, digitalizacije in pomanjkanja kadra. Na dnevu gospodarske diplomacije pa bo zbrane nagovorila zunanja ministrica Tanja Fajon.