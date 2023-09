Cene nafte tik pod najvišjimi ravnmi po novembru lani

Singapur, 12. septembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju rahlo zvišale in so tik pod najvišjimi ravnmi po lanskem novembru. Do občutnih dvigov cen nafte v zadnjem mesecu in pol je prišlo predvsem na račun omejitev dobave, ki so jih uvedle velike proizvajalke črnega zlata. Savdska Arabija in Rusija sta proizvodnjo zmanjšali vsaj do konca leta.