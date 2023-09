V Turčiji po devetih dneh iz jame rešili obolelega ameriškega jamarja

Alanya, 12. septembra - Na jugu Turčije so danes po devetih dneh iz 1000 metrov globoke jame uspeli rešiti ameriškega jamarskega raziskovalca Marka Dickeyja, ki je na odpravi utrpel krvavitev želodca. Jamarja so uspeli po zapleteni reševalni akciji iz jame rešiti malo po polnoči in so ga še pravočasno predali v zdravstveno oskrbo, poročajo tuje tiskovne agencije.