LeBron James bi rad sestavil zvezdniško ekipo za Pariz 2024

Los Angeles, 12. septembra - Potem ko so ameriški košarkarji na nedavno končanem svetovnem prvenstvu ostali brez kolajne, te so si nadeli prvaki Nemci, Srbi in Kanadčani, se želijo vrniti na zmagovalni oder. Prvi zvezdnik svetovne košarke LeBron James si po razočaranju na SP želi sestaviti zvezdniško ekipo za poletne olimpijske igre v Parizu prihodnje leto, poroča LA Times.