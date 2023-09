Hrvati na čelo skupine, Portugalci Luksemburgu nasuli devet golov

Ljubljana, 11. septembra - V kvalifikacijah za evropsko nogometno prvenstvo so bili danes dejavni v skupinah D in J. V skupini D je Hrvaška na gostovanju premagala Armenijo z 1:0, Wales je z 2:0 zmagal v Latviji, v skupini J pa sta zanesljivi zmagi zabeležili Portugalska, ki je Luksemburgu nasula kar devet golov, in Slovaška, Islandija je z 1:0 ugnala BiH.