Pregled - šport, 11. 9. (ponedeljek)

Ljubljana, 11. septembra

VARNA - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu izpolnila cilj, ki si ga je zadala pred odhodom. Uvrstila se je med štiri najboljše reprezentance, si zagotovila polfinale v Rimu, potem ko je v četrtfinalu v Varni s 3:1 premagala Ukrajino. Slovenci bodo v polfinalu evropskih prvenstvih igrali tretjič zapovrstjo in četrtič v zadnjih osmih letih. Sloveniji se je v polfinalu pridružila še Francija, ki je v Varni pričakovano s 3:0 premagala Romunijo. Francija se bo v polfinalu merila z zmagovalcem dvoboja med Italijo in Nizozemsko.

NEW YORK - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković je zmagovalec odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V finalu je po treh urah in 17 minutah s 6:3, 7:6, 6:3 premagal Rusa Danila Medvedjeva. S 24. naslovom na grand slamih se je v absolutni konkurenci izenačil z Avstralko Margaret Court, v moški konkurenci pa z dvema naslovoma več beži Špancu Rafaelu Nadalu. Đoković se je na najnovejši svetovni jakostni lestvici ATP zavihtel na prvo mesto razpredelnice.

LJUBLJANA - V kvalifikacijah za evropsko nogometno prvenstvo so bili danes dejavni v skupinah D in J. V skupini D je Hrvaška na gostovanju premagala Armenijo z 1:0, Wales je z 2:0 zmagal v Latviji, v skupini J pa sta zanesljivi zmagi zabeležili Portugalska, ki je Luksemburgu nasula kar devet golov, in Slovaška, Islandija je z 1:0 ugnala BiH.

KOPER - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2025, ki ga bo gostila Slovaška, izgubila doma v Kopru proti zasedbi Francije, ki jo vodi nekdanji reprezentančni napadalec Thierry Henry. Mladi Francozi so slavili z izidom 4:0 (1:0).

CELOVEC - Avstrijska dežela Koroška in Slovenija si prizadevata za skupno kandidaturo za organizacijo zimskih olimpijskih iger leta 2034. O tem je tekla beseda na srečanju v Celovcu. O možnosti za skupno kandidaturo za organizacijo zimskih olimpijskih iger sta se pogovarjala koroški deželni glavar Peter Kaiser in slovenski minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Ključno vlogo pri tem bo imel vidik trajnosti z uporabo obstoječe infrastrukture v obeh državah.

LONDON - Belorusinja Arina Sabalenka je po odprtem prvenstvu ZDA kljub porazu v finalu postala nova številka 1 ženskega tenisa. S tem je končala niz Poljakinje Ige Swiatek, ki je kraljevala na vrhu 75 tednov. Zmagovalka New Yorka, Američanka Coco Gauff, je napredovala na tretje mesto. Slovenija ima spet igralko znotraj prve stoterice. Tamara Zidanšek, ki je osvojila turnir WTA v Bariju, je po lestvici napredovala za 31 mest in je po novem 87. na svetu. Velik skok za 39 mest je uspel tudi Kaji Juvan, ki je na robu stoterice, na 106. mestu.

MADRID - Predsednik španske nogometne zveze Luis Rubiales, ki je pred tremi tedni po španski zmagi v finalu svetovnega prvenstva za ženske na usta poljubil nogometašico Jenni Hermoso, je odstopil s položaja. Obenem je 46-letni Španec odstopil tudi z mesta podpredsednika Evropske nogometne zveze Uefe.

TORINO - Nekdanji francoski nogometni zvezdnik Paul Pogba, ki igra za italijanskega prvoligaša iz Torina Juventus, je bil pri redni dopinški kontroli pozitiven na prepovedano snov v športu. V njegovem vzorcu so odkrili sledi presnovkov prepovedanega testosterona. Italijanski tisk je poročal, da je bil dopinški test opravljen na uvodni dan sezone italijanske serie A, ob zmagi s 3:0 nad Udinesejem 20. avgusta. Italijanska protidopinška agencija je Pogbaja začasno suspendirala.

LIZBONA - Sodišče na Portugalskem je v ponedeljek na pogojno štiriletno zaporno kazen obsodilo 34-letnega hekerja Ruija Pinta zaradi njegovih razkritij, ki so bila objavljena na spletni strani Football Leaks, kjer so razkrili sumljive posle v svetovnem nogometu. Pinto je bil eden glavnih virov Football Leaks. Gre za projekt raziskovalnih medijev iz več evropskih držav, ki je vse od leta 2015 razkril več škandalov in afer v nogometu. Med drugim so v sklopu projekta razkrili tudi davčne utaje največjih nogometnih zvezdnikov.