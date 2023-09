V prometni nesreči na južni ljubljanski obvoznici trije mrtvi

Ljubljana, 11. septembra - V hudi prometni nesreči na južni ljubljanski obvoznici so umrle tri osebe, vsaj ena pa je poškodovana, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Po doslej znanih podatkih policije so bila v nesreči udeležena tri vozila, osebno vozilo s počitniško prikolico in dve tovorni vozili. Gašenje na kraju nesreče še vedno poteka, so dodali na policiji.

Danes okoli 15.30 je na južni ljubljanski obvoznici, v bližini izvoza Rudnik v smeri Kopra prišlo do hujše prometne nesreče, v kateri so vozila tudi zagorela.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, je po doslej znanih ugotovitvah voznik tovornega vozila vozil po voznem pasu južne ljubljanske obvoznice v smeri proti Kopru, ko je pred izvozom Rudnik trčil v osebno vozilo, ki se je ustavilo v koloni vozil. Osebno vozilo je potisnil naprej v še eno osebno vozilo, oba pa nato v drugo tovorno vozilo. Drugo tovorno vozilo je trčilo še v osebno vozilo s prikolico in se prevrnilo, pri tem pa so prvo tovorno in osebno vozilo zajeli plameni. Umrle so tri osebe, ki so bile v prvih dveh osebnih vozilih.

Več podrobnosti o prometni nesreči bodo na policiji podali v torek dopoldne, sicer pa je ljubljanska južna obvoznica med priključkoma Ljubljana jug in Rudnik proti Kopru zaradi odstranjevanja posledic nesreče še vedno zaprta. Zaprt je tudi uvoz Ljubljana jug proti Primorski.

Obvoz je možen skozi Industrijsko cono Rudnik, do priključka Rudnik, kjer se lahko vozniki vrnejo na avtocesto v smeri Kopra.