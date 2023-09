New York, 11. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice so poskočile, saj so vlagatelji izkoristili relativno nizke cene tehnoloških delnic, ki so se pojavile po nedavnem pomanjkanju na ameriških finančnih trgih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.