Slovenija ta konec tedna v Davisovem pokalu proti Luksemburgu

Ljubljana, 11. septembra - V Ljubljani na igriščih v parku Tivoli bo 15. in 16. septembra potekal dvoboj v drugi evro-afriški skupini v Davisovem pokalu med Slovenijo in Luksemburgom. Slovenska reprezentanca je od danes v polni postavi. Kapetan Grega Žemlja je v reprezentanco vpoklical Blaža Rolo, Bora Artnaka, Sebastiana Dominka in Matica Križnika.