Evropske borze v zelenem, nafta in evro dražja

London/Frankfurt/Pariz, 11. septembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so danes končali v zelenem območju. Vlagatelji so medtem v pričakovanju podatkov o inflaciji v ZDA in odločitve Evropske centralne banke o nadaljnjih dvigih obrestnih mer. Evro se je okrepil, dražja je tudi nafta.