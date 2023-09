V prometni nesreči na južni ljubljanski obvoznici trije mrtvi

Ljubljana, 11. septembra - V hudi prometni nesreči na južni ljubljanski obvoznici so umrle tri osebe, vsaj ena pa je poškodovana, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Po doslej znanih podatkih policije so bila v nesreči udeležena tri vozila, osebno vozilo s počitniško prikolico in dve tovorni vozili. Gašenje na kraju nesreče še vedno poteka, so dodali na policiji.