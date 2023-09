V poplavah prizadeti dijaki in študenti niso upravičeni do neobdavčene solidarnostne pomoči

Ljubljana, 11. septembra - Dijaki in študenti, ki opravljajo študentsko delo in so bili prizadeti v poplavah, niso upravičeni do izplačila neobdavčene solidarnostne pomoči, je na poslansko vprašanje poslanca Janija Prednika (SD) v zvezi s sprejemom ukrepov, ki bi omogočili omenjeno izplačilo, odgovoril minister za finance Klemen Boštjančič.