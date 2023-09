Vreme: Pretežno jasno

Ljubljana, 11. septembra - Ponoči in zjutraj bo pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla. Najnižje jutranje temperature bodo od deset do 14, ob morju do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo prevladovalo sončno vreme. Pihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni in zahodni Sloveniji možne posamezne plohe in nevihte. V četrtek kaže na spremenljivo vreme s plohami in posameznimi nevihtami.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje v višinah z vetrom zahodnih smeri doteka topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo pretežno jasno. V torek bo pretežno jasno, popoldne bodo v Alpah možne posamezne plohe in nevihte. Ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter.