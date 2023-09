Voditelji pobude Brdo-Brioni v Skopju s konstruktivnimi pogovori do skupne deklaracije

Skopje, 11. septembra - Voditelji držav, ki sodelujejo v pobudi Brdo-Brioni, so danes na srečanju v Skopju izrazili zadovoljstvo s konstruktivnimi pogovori, ki so se končali s skupno deklaracijo. Največ pozornosti so namenili približevanju držav Zahodnega Balkana Evropski uniji in se tudi na tem področju osredotočili na teme, ki združujejo.