Južna ljubljanska obvoznica zaradi nesreče zaprta med priključkoma Ljubljana jug in Rudnik proti Kopru

Ljubljana, 11. septembra - Zaradi nesreče je zaprta ljubljanska južna obvoznica med priključkoma Ljubljana jug in Rudnik proti Kopru. Po podatkih policije je okoli 15.30 v bližini izvoza Rudnik v smeri Kopra prišlo do hujše prometne nesreče, v kateri je udeleženih več vozil, tudi tovornih. V trčenju so vozila tudi zagorela. Po doslej znanih podatkih je poškodovanih več oseb.

Intervencija in gašenje vozil trenutno še vedno poteka, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana so sporočili.

Južna obvoznica je na tem delu popolnoma zaprta, prav tako je oviran promet v nasprotni smeri. Priporočajo obvoz preko severne ljubljanske obvoznice. Vse, ki so obstali v zastoju prosijo, da upoštevajo navodila policistov in upravljavca ceste in da ne vozijo vzvratno, obračajo ali hodijo po cestišču, so pozvali na policiji.