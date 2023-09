Raziskava: Modernizacija velik izziv za manjša družinska podjetja

Ljubljana, 17. septembra - Razvoj poslovanja majhnih in srednje velikih evropskih podjetij ovirata predvsem družinska dinamika in pomanjkanje digitalnih spretnosti, ugotavlja raziskava podjetja Mastercard v Evropi. Manjša podjetja predstavljajo skupno 99 odstotkov vseh evropskih podjetij, vendar jih le dobra tretjina meni, da so pripravljena na digitalno gospodarstvo.