V Kopru zbirajo prijave škode zaradi neurja

Koper, 11. septembra - Mestna občina Koper je na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje danes objavila poziv za prijavo morebitne škode na objektih, kmetijskih zemljiščih ali gradbeno-inženirski infrastrukturi zaradi neurij, ki so slovensko Istro prizadela med 28. in 30. avgustom. Čas za prijavo je do 22. septembra.