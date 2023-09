Ravne na Koroškem, 11. septembra - Policija je preklicala iskanje pogrešanega 80-letnega Zvonimirja Škegra. Našli so ga na območju Uršlje gore. Oslabljenega 80-letnega pohodnika so oskrbeli reševalci. Po prvih podatkih je njegovo zdravstveno stanje stabilno, so sporočili s Policijske uprave Celje.