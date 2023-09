Študenti o izzivih sodobne farmacevtske industrije

Ljubljana, 11. septembra - Farmacevtska družba Lek je med četrtkom in nedeljo v Ljubljani in Lendavi gostila znanstveni in strokovni dogodek ScienceBEAT, namenjen perspektivnim študentom naravoslovnih in poslovnih ved iz Slovenije in tujine. Dogodek je poleg predavanj in delavnic med drugim vključeval skupinsko delo na farmacevtsko-poslovnem izzivu.