Na ministrstvu za obrambo podpisali sporazuma o sodelovanju s samostojnima visokošolskima zavodoma

Ljubljana, 11. septembra - Minister za obrambo Marjan Šarec, glavni tajnik mariborske Alma Mater Europaea Barbara Toplak Perovič in dekan novomeške fakultete za organizacijske študije Boris Bukovec so podpisali sporazum o sodelovanju. Sklenitev sporazumov bo omogočila dolgoročno sodelovanje pri izobraževanju in usposabljanju ter znanstvenem raziskovanju in razvoju.