RKS začenja izplačevanje finančne pomoči vlade po poplavah

Ljubljana, 11. septembra - Rdeči križ Slovenije (RKS) bo v torek in sredo začel izplačevanje finančne pomoči vlade prizadetim v neurij. V torek pa bo RKS vzpostavil tudi poseben klicni center za informacije v zvezi z razdeljevanjem pomoči in morebitnimi nepravilnostmi, ki bo na številki 031 500 900 deloval od ponedeljka do sobote med 8. in 16. uro, so danes sporočili z RKS.