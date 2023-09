V ospredju Festivala Maribor igra besede in glasbe

Maribor, 12. septembra - V ospredju letošnjega Festivala Maribor, ki se začne v četrtek s koncertom Simfoničnega orkestra SNG Maribor in mladih pianistov Nejca in Adama Kampleta, je igra besede in glasbe. Med drugim bo postregel s praizvedbo glasbene igre za mladino Zvezda in srce, kjer sta avtorja glasbe Nana Forte in Jure Ivanušič, ter osveženim projektom Fire&Ice.