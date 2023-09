Pregled - svet, 11. 9. (ponedeljek)

RABAT - Reševalcem v Maroku se v iskanju preživelih po silovitem potresu pridružujejo tudi ekipe iz tujine. Maroške oblasti so v nedeljo sprejele ponudbe pomoči iz Španije, Velike Britanije, Katarja in Združenih arabskih emiratov. Tri dni po potresu, ki je terjal skoraj 2700 življenj, sicer reševalci bijejo bitko proti času. Evropska komisija je državi napovedala milijon evrov za humanitarno pomoč.

BRUSELJ - Evropska komisija je napoved gospodarske rasti za EU za letos znižala z 1,0 na 0,8 odstotka, za evrsko območje pa z 1,1 na 0,8 odstotka. Znižala je tudi napoved za 2024, in sicer za EU z 1,7 na 1,4 odstotka, za območje z evrom pa z 1,6 na 1,3 odstotka. Inflacija se še naprej umirja.

LONDON - Veliko Britanijo pretresa primer domnevnega vohunjenja za Kitajsko, potem ko so pri policiji v soboto potrdili, da so že marca aretirali dve osebi zaradi suma izdajanja državnih skrivnosti. Ena od njiju naj bi bila zaposlena v parlamentu. V Pekingu so vse očitke zavrnili in pozvali London, naj neha širiti dezinformacije.

SARAJEVO - Državno tožilstvo BiH je vložilo obtožnico proti predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku zaradi nepriznavanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta, kar je pred kratkim postalo kaznivo dejanje. Če bo spoznan za krivega, mu grozi od šest mesecev do pet let zapora.

KIJEV - Ukrajinske sile naj bi glede na poročilo vojske osvojile več območij na vzhodu države. Napredek na več frontah je v nedeljo potrdil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajinske vojaške obveščevalne službe pa so sporočile, da je ukrajinskim silam uspelo prevzeti nadzor nad naftno ploščadjo v Črnem morju, ki jo je od leta 2015 nadzorovala Moskva. Ploščad je približno na pol poti med polotokom Krim in ukrajinsko regijo Odesa.

MOSKVA - Na regionalnih volitvah v Rusiji je glede na začasne rezultate jasno slavila prokremeljska stranka Enotna Rusija, tudi v Moskvi, kjer je zmagal dosedanji župan Sergej Sobjanin. Stranka, ki podpira predsednika države Vladimirja Putina, naj bi slavila tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini, čeprav Kijev in zavezniki volitev ne priznavajo. Iz Rusije sicer prihajajo poročila o prevarah in pritiskih na volivce.

SEUL/PJONGJANG/VLADIVOSTOK/MOSKVA - Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je po poročanju južnokorejskih medijev odpotoval v Rusijo, kjer se bo sestal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in z njim razpravljal o dobavi orožja za vojno v Ukrajini. Ameriški časnik New York Times navaja, da želi Rusija od Severne Koreje kupiti topniške in protitankovske izstrelke. V Kremlju so potrdili, da bo Kim "v prihodnjih dneh" na povabilo Putina obiskal Rusijo in se z njim sestal, kmalu zatem pa je to potrdila tudi severnokorejska državna tiskovna agencija KCNA.

SANTIAGO DE CHILE - V Čilu obeležujejo 50. obletnico državnega udara v Čilu, v katerem je general Augusto Pinochet leta 1973 strmoglavil demokratično izvoljenega predsednika Salvadorja Allendeja. Na ulicah je v nedeljo več tisoč ljudi, tudi predsednik države Gabriel Borić, nosilo fotografije ubitih ali pogrešanih rojakov in sorodnikov, ki so izginili v času diktature Pinocheta.

WASHINGTON - Američani so s spominskimi slovesnostmi, minutami molka, zvonovi in prižiganjem sveč obeležili 22. obletnico terorističnih napadov 11. septembra 2001, ki jih je izvedla mreža Al Kaida. Predsednik Joe Biden bo po napovedih nagovoril zbrane na slovesnosti v vojaškem oporišču Anchorage na Aljaski.

KOEBENHAVN - Danske oblasti so se uradno opravičile več tisoč ljudem z različnimi telesnimi in duševnimi motnjami, ki so bili od 30. do 80. let prejšnjega stoletja nameščeni v državnih institucijah, kjer so utrpeli različne zlorabe, tudi prisilne sterilizacije. Od leta 1933 do 1980 je bilo na Danskem v različnih državnih institucijah nameščenih skupno približno 15.000 otrok in odraslih, ki so trpeli za različnimi boleznimi in drugimi motnjami, kot so slepota, epilepsija in različne duševne motnje.

KIJEV - Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je bila na četrtem obisku v Kijev od začetka ruske invazije. Kot je dejala, želi Nemčija Ukrajini pomagati na njeni poti v EU. Pohvalila je napredek države na področju pravosodja in medijske zakonodaje, a opozorila, da je na področju boja proti korupciji pred njo še nekaj dela.

HANOJ - Vietnamski letalski prevoznik Vietnam Airlines je z ameriškim proizvajalcem letal Boeing sklenil 7,8 milijarde dolarjev vredno naročilo, v okviru katerega bo letalski prevoznik kupil 50 letal tipa 737, so sporočili iz Bele hiše. Z novimi Boeingovimi letali bo Vietnam Airlines nadomestil več kot desetletje stara letala.

BRUSELJ - Skoraj 70 odstotkov kriminalnih mrež v EU za financiranje svojih dejavnosti in prikrivanje premoženja uporablja eno od oblik pranja denarja, v poročilu ugotavlja Europol. Metode in orodja, ki jih uporabljajo, po pojasnilih evropskega urada hitro napredujejo, saj kriminalci izkoriščajo tehnološki in geopolitični razvoj.

STOCKHOLM - Na Švedskem so pri sedmih divjih prašičih odkrili afriško prašičjo kugo, je v nedeljo sporočil švedski nacionalni veterinarski inštitut (SVA). Oblasti medtem nadaljujejo analizo vzorcev trupel z istega območja.

BERN - Švicarske oblasti so sporočile, da bo cestni predor Gotthard v švicarskih Alpah do nadaljnjega v obe smeri zaprt za ves promet, potem ko so s stropa predora začeli odpadati kosi betona, nato pa so opazili tudi 25-metrsko razpoko.