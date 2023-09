V CD mednarodni forum Mobilnost ZA ustvarjalnost

Ljubljana, 12. septembra - V dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu (CD) se dopoldne začenja mednarodni forum Mobilnost ZA ustvarjalnost, ki ga s partnerji organizira center za spodbujanje sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih Motovila. Domači in tuji strokovnjaki bodo spregovorili o trajnostni in pravični mednarodni mobilnosti v kulturi.