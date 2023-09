V Berlinu literarni večer s Suzano Tratnik in Branetom Mozetičem

Berlin, 12. septembra - V berlinski knjigarni Prinz Eisenherz, specializirani za kvirovsko književnost, bodo nocoj gostili Suzano Tratnik in Braneta Mozetiča, ki sodita med najbolj prepoznavne slovenske avtorje in aktiviste iz skupnosti LGBTQ+. Mozetič bo predstavil pesniško zbirko Banalije, Tratnik pa roman Pontonski most.