Kim Jong-un domnevno na poti v Rusijo na pogovore s Putinom

Seul/Pjongjang/Vladivostok/Moskva, 11. septembra - Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je po poročanju južnokorejskih medijev odpotoval v Rusijo, kjer se bo sestal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in z njim razpravljal o dobavi orožja za vojno v Ukrajini. Ameriški časnik New York Times navaja, da želi Rusija od Severne Koreje kupiti topniške in protitankovske izstrelke.