Izola/Sežana, 11. septembra - Konec minulega tedna je prišlo do požara v dveh stanovanjskih hišah v vasi Žirje v občini Sežana in v Izoli. V požaru slednje je prišlo tudi do eksplozije plinske jeklenke, v kateri sta se lažje poškodovala lastnik in njegova partnerka.