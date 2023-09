Predstavili dokumentarni film Skupaj za rise in knjigi Huda risinja in Pogumni Maks

Ljubljana, 11. septembra - V ljubljanskem Kinodvoru so danes premierno prikazali nov dokumentarni film Skupaj za rise, ki govori o prizadevanjih projekta Life Lynx za rešitev risov pred ponovnim izumrtjem. Skupaj s filmom so predstavili tudi novi knjigi o risih za otroke, Huda risinja in Pogumni Maks, avtorjev Boštjana Gorenca Pižame in Dese Muck.