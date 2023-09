Cestni predor Gotthard v Švici do nadaljnjega zaprt zaradi razpoke na stropu

Bern, 11. septembra - Švicarske oblasti so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v nedeljo zvečer sporočile, da bo cestni predor Gotthard v švicarskih Alpah do nadaljnjega v obe smeri zaprt za ves promet, potem ko so s stropa predora začeli odpadati kosi betona, nato pa so opazili tudi 25-metrsko razpoko.