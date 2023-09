Študenti na forumu o naprednih pristopih pri zdravljenju raka

Bled, 11. septembra - Švicarska farmacevtska družba Novartis na Bledu gosti forum BioCamp, na katerem 35 študentov devetih narodnosti razpravlja o naprednih pristopih pri zdravljenju raka s pomočjo znanosti in tehnologij naslednje generacije. Dogodek je namenjen študentom s področja znanosti, tehnologije in podjetništva, so danes sporočili iz Novartisa.