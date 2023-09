IFT krepi delovanje v Ukrajini

Ljubljana/Kijev, 11. septembra - Ustanova za krepitev človekove varnosti (ITF) krepi delovanje v Ukrajini, kjer je navzoča od leta 2015. Poleti je v Kijevu odprla svojo pisarno, s katero naj bi še okrepili protiminsko delovanje in pomoč žrtvam min. Letos in v prihodnjem letu med drugim načrtujejo zdravstveno rehabilitacijo žrtev vojne v Ukrajini in psihosocialno pomoč otrokom.