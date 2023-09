Zaplet pri prvem dvoboju na Trgu republike, turnir WTA začasno le v Tivoliju

Ljubljana, 11. septembra - Danes se je na Trgu republike in v teniškem centru Tivoli začel turnir WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana. Zaradi težav s podlago teniškega igrišča na Areni Mime Jaušovec na Trgu republike se je zapletlo že pri prvem dvoboju. Organizatorji so ga prekinili in se zdaj nadaljuje v Tivoliju.