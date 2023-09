V gorah ta vikend devet helikopterskih reševanj

Kranj, 11. septembra - Policijska helikopterska posadka je z dežurno ekipo Gorske reševalne zveze ta vikend iz gora in nedostopnih terenov v devetih reševanjih prepeljala enajst oseb. Intervencije so potekale na Stolu, Lokavcu v Ajdovščini, Črni prsti, Triglavskih jezerih, Škrlatici, Skuti, Studorskem prevalu in Razorju, so sporočili s Policijske uprave Kranj.