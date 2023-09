V Galeriji ZDSLU razstava Katje Bednarik Sudec in Dušana Fišerja

Ljubljana, 12. septembra - V Galeriji ZDSLU bodo drevi odprli razstavo slikarjev Katje Bednarik Sudec in Dušana Fišerja z naslovom Vmestnost: Med angeli in demoni. Preplet umetničinih del z deli Fišerja se po besedah kustosinje Milene Zlatar zdi kot čista energija, da se lahko potem, od njunih transcendentalnih izkušenj in potopitev v vmesne svetove, vrnemo v tostran.