AAG izpostavlja tveganja načrtovane proizvodnje vodika pri Trstu

Ljubljana, 11. septembra - V organizaciji Alpe Adria Green (AAG) so prepričani, da so pri načrtovani gradnji obrata za proizvodnjo vodika v Žavljah pri Trstu kršene evropske okoljske direktive, Slovenija pa v postopke ni vključena niti ni obveščena o tveganjih tovarne. V zvezi s problematiko se je AAG obrnila na premierja Roberta Goloba in pristojni ministrstvi.