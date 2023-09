Rotterdam, 11. septembra - Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta v Rotterdamu na turnirju serije Queen & King of the Court tekmovanje končali v četrtfinalu, Nejc Zemljak, ki je nastopil v paru s Čehom Matyašem Džavoronokom, pa se je prebil do polfinala.