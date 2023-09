Na območju Uršlje gore pogrešan 80-letni Zvonimir Škegro iz Dobje vasi

Ravne na Koroškem, 11. septembra - Koroški policisti intenzivno iščejo pogrešanega 80-letnega Zvonimirja Škegro iz Dobje vasi, na območju Policijske postaje Ravne na Koroškem. Ko so bili svojci nazadnje v stiku z njim, je bil na območju Uršlje gore. Pogrešani je oblečen v črno polo majico in črne dolge hlače, obut je v planinske čevlje in ima najverjetneje pri sebi tudi nahrbtnik.