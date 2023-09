Na pročelju newyorškega Metropolitanskega muzeja skulpture nemško-iranske umetnice

New York, 13. septembra - Pročelje newyorškega Metropolitanskega muzeja bodo v prihodnjih mesecih krasile nove skulpture nemško-iranske umetnice Nairy Baghramian. Umetnica, ki se je rodila leta 1971 v Iranu in leta 1984 z družino pobegnila v Berlin, je za štiri niše na pročelju oblikovala štiri abstraktne barvite skulpture iz aluminija. Na ogled bodo do maja 2024.