Občini Rogaška Slatina nepovratna sredstva za nadgradnjo nogometne infrastrukture

Rogaška Slatina, 17. septembra - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je Občini Rogaška Slatina za nadgradnjo nogometne infrastrukture v športnem parku dodelilo 100.000 evrov. Po izvedenem postopku javnega naročanja so dela na stadionu, ki so ocenjena na 1,19 milijona evrov, stekla junija, zaključek del pa je predviden ta mesec, je zapisano na spletni straneh občine.