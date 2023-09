Na SP v košarki evropski šov in predčasen odhod nekaterih favoritov

pripravil Gorazd Jukovič

Ljubljana, 11. septembra - Na svetovnem prvenstvu v košarki, ki je od 25. 8. do nedelje potekalo v treh azijskih državah, so bile v ospredju evropske reprezentance. Te so predstavljale kar šest od osmih četrtfinalistov, tudi v finalu sta se udarili reprezentanci stare celine. Zmagala je Nemčija, Slovenija pa je s sedmim mestom izenačila svojo najboljšo uvrstitev na SP.